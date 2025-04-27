Российские дзюдоисты заняли третье место в командном турнире на чемпионате Европы в Подгорице

Сегодня, 19:32
Россияне завоевали бронзу в командном турнире на чемпионате Европы по дзюдо в Подгорице (Черногория).
В поединке за бронзу российские дзюдоисты победили команду Турции со счетом 4:0.
Карен Галстян (весовая категория до 73 кг) победил Билала Чилоглу. Тамара Лищенко (до 70 кг) выиграла у Фидан Огель, Мансур Лорсанов (до 90 кг) победил Ведата Албайрака, а Мария Иванова (свыше 70 кг) одержала победу над Хиляль Озтюрк.
Россияне выступали под флагом Международной федерации дзюдо. В личном турнире российские спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль.