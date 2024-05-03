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Сегодня, 18:10

Российские дзюдоисты завоевали четыре медали в турнире «Большого шлема» в Душанбе

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Российские дзюдоисты завоевали четыре бронзовые медали в первый соревновательный день в турнире «Большого шлема» в Душанбе.

У женщин обладателями наград стали Аина Моисеева (весовая категория до 48 кг) и Глафира Борисова (до 52 кг). Среди мужчин медали завоевали Изнаур Сааев (до 60 кг) и Иван Черных (до 66 кг).

Турнир в Душанбе проходит до 5 мая. Российские дзюдоисты представлены на соревнованиях как нейтральные атлеты. Рейтинговые очки, заработанные спортсменами, пойдут в зачет олимпийской квалификации.

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