Российским дзюдоистам на чемпионате Европы вместо гимна включали песню звезды «Дискотеки 80-х»

Дзюдоисты из России, которые в нейтральном статусе выиграли медальный зачет прошедшего в Загребе чемпионата Европы, отмечали победы под официальный гимн Международной федерации дзюдо.

Россияне выступали на чемпионате Европы под эмблемой Международных нейтральных атлетов (AIN), поэтому после их побед на церемонии награждения включали гимн организации. Его исполняет известный итальянский певец Аль Бано, звезда дуэта с Роминой Пауэр, неоднократно приезжавший в Москву на концерты в стиле «дискотека 80-х». Он друг международной федерации и ее посол. В Загребе включали композицию без вокала Аль Бано, однако периодически он ее исполняет на соревнованиях живьем.

Россияне стали победителями медального зачета чемпионата Европы, выиграв три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. У Грузии и Франции — по два золота. Причем россияне не имели право участвовать в одном из видов программы — командном миксте.