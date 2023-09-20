Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

Сегодня, 22:32

Российский дзюдоист Тасоев получил золотую медаль чемпионата мира после пересмотра итогов финала

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Инал Тасоев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский дзюдоист Инал Тасоев получил золотую медаль, которую Международная федерация дзюдо (IJF) присудила ему после пересмотра итогов финальной схватки чемпионата мира-2023.

Тасоеву вручили награду перед турниром «Большой шлем» в Баку.

«О том, что в Баку будут вручать долгожданную медаль, узнал еще на учебно-тренировочном мероприятии в Академии единоборств. Рад, что мне не стали отправлять ее домой, а передали в присутствии всей команды. Счастлив, что смог разделить с ними этот важный момент. Теперь, когда награда у меня, могу полноценно сказать, что я чемпион мира», — приводит пресс-служба Федерации дзюдо России слова Тасоева.

В финальной схватке чемпионата мира-2023 в весовой категории свыше 100 кг, которая прошла 13 мая, Тасоев проиграл французу Тедди Ринеру. Россиянин в ходе поединка применил прием, который привел к падению соперника, однако судьи не усмотрели в действиях Тасоева техники дзюдо.

Позднее, 9 июня Международная федерация дзюдо присудила Тасоеву золото после пересмотра результатов поединка.

Инал Тасоев после финального поединка. Российского дзюдоиста засудили в финале ЧМ. А затем извинились и отдали ему золотую медаль

2
Обсудить
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
МОК запретил выступление украинской спортсменки. Она хотела говорить о политике
В СКА — новый капитан. Поможет ли это прервать черную полосу?
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Федерации дзюдо России отметили важность турнира «Большой шлем» в Баку для россиян