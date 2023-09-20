Российский дзюдоист Тасоев получил золотую медаль чемпионата мира после пересмотра итогов финала

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Российский дзюдоист Инал Тасоев получил золотую медаль, которую Международная федерация дзюдо (IJF) присудила ему после пересмотра итогов финальной схватки чемпионата мира-2023.
Тасоеву вручили награду перед турниром «Большой шлем» в Баку.
«О том, что в Баку будут вручать долгожданную медаль, узнал еще на учебно-тренировочном мероприятии в Академии единоборств. Рад, что мне не стали отправлять ее домой, а передали в присутствии всей команды. Счастлив, что смог разделить с ними этот важный момент. Теперь, когда награда у меня, могу полноценно сказать, что я чемпион мира», — приводит пресс-служба Федерации дзюдо России слова Тасоева.
В финальной схватке чемпионата мира-2023 в весовой категории свыше 100 кг, которая прошла 13 мая, Тасоев проиграл французу Тедди Ринеру. Россиянин в ходе поединка применил прием, который привел к падению соперника, однако судьи не усмотрели в действиях Тасоева техники дзюдо.
Позднее, 9 июня Международная федерация дзюдо присудила Тасоеву золото после пересмотра результатов поединка.