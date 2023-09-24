Российский дзюдоист Тасоев завоевал золотую медаль на этапе «Большого шлема»

Российский дзюдоист Инал Тасоев стал обладателем золотой медали в весовой категории свыше 100 кг на этапе «Большого шлема» в Баку.

В финальной схватке россиянин одержал победу над представителем Грузии Гурамом Тушишвили.

Этап «Большого шлема» в Баку стартовал 22 сентября и завершился 24-го числа.

В апреле этого года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до турниров спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

25-летний Тасоев является чемпионом мира 2023 года, чемпионом Европы 2019 года, а также победителем Европейских игр-2019.