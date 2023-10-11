Российского дзюдоиста Халмурзаева временно отстранили от соревнований

Российский дзюдоист Хасан Халмурзаев временно отстранен от соревнований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации дзюдо (IJF).

30-летний спортсмен выложил фотографию палестинского флага в соцсетях и сделал репост видео с последствиями обстрелов армии Израиля.

«Спортсмен нарушил внутренние правила и положения федерации, которые не позволяют публиковать какие-либо религиозные или политические взгляды. Федерация дзюдо России немедленно отстранила спортсмена до принятия дальнейшего решения», — сказано в заявлении IJF, которое приводит ТАСС.

Халмурзаев выиграл золотые медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Он становился победителем чемпионата Европы в 2016 году и бронзовым призером чемпионата мира в 2017 году.