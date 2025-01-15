Стала известна причина смерти дзюдоистки Барановой

В Тверской федерации дзюдо ответили на вопрос о причинах смерти дзюдоистки и самбистки Ольги Барановой.

О смерти 33-летней спортсменки стало известно 13 января.

«Причина смерти — несчастный случай, мы не имеем права разглашать, что конкретно с Ольгой случилось, без согласия родственников», — приводит ответ пресс-службы федерации ТАСС.

Баранова выиграла Кубок мира по самбо в 2014 году. Также она становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а в дзюдо выигрывала серебро Всероссийской юниорской спартакиады

Несчастный случай унес жизнь российской самбистки. Ей было всего 33