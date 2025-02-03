Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

Сегодня, 14:15

Тасоев признался, что не расстроился бы поражению на турнире Большого шлема в Париже

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев поделился эмоциями от победы на турнире Большого шлема в Париже после долгого перерыва из-за травмы.

26-летний россиянин стал обладателем золотой медали в весовой категории свыше 100 кг, в финале победив южнокорейского дзюдоиста Ли Сын Йоба. Тасоев в девятый раз стал победителем турнира Большого шлема.

«Подготовка к турниру заняла у меня всего месяц. Тренеры предлагали повременить с выходом на татами, но я настоял. Честно скажу, я бы не сильно расстроился проигрышу, потому что, возможно, где-то я бы его и заслужил. Я долго не боролся, и мне сейчас очень хочется как можно больше быть на ковре, уставать, чтобы каждая мышца болела. Мне это радость и счастье приносит», — цитирует Тасоева ТАСС.

Спортсмен брал паузу в стартах с декабря 2024 года из-за состояния здоровья.

Источник: ТАСС
Дзюдо
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Врачи спасли гимнастку Казакову, на которую рухнула 95-килограммовая люстра
Каллас призвала Евросоюз нарастить финансовую поддержку Киева
Дюков переизбран на пост президента РФС
«Атаки» на российский футбол не существует, а санкции от США были предсказуемы. О чем говорил Дюков после переизбрания на пост главы РФС
Трамп вводит пошлины против Канады, Мексики и Китая. Что пишут СМИ
Возбуждено дело по факту гибели младенца из отравившейся инсектицидами семьи
Популярное видео
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ:
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя