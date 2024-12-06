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Сегодня, 16:30

Тасоев заявил, что пропустит турнир Большого шлема в Токио из-за старой травмы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев рассказал, что не примет участие в турнире Большого шлема в Токио.

«Я готовился к Токио еще с начала года, думал, что это будет его хорошим завершением, и до последнего настраивал себя. Но, когда приехал на сбор, в его середине начала беспокоить старая травма, из-за нее не смог полноценно выполнять план работы, войти в нужные для меня кондиции», — приводит слова Тасоева ТАСС.

Турнир Большого шлема в Токио пройдет с 7 по 8 декабря. На нем выступят 20 российских спортсменов.

Источник: ТАСС
Дзюдо
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