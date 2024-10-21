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Дзюдо

Сегодня, 22:16

Тренер Таов считает, что чемпионат России по дзюдо показал высокий уровень сборной

Алина Савинова
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Главный тренер мужской сборной России по дзюдо Хасанби Таов подвел итоги чемпионата России. Соревнования прошли с 17 по 20 октября на федеральной территории Сириус.

«Очень серьезный, очень сильный чемпионат получился. И лидеры порадовали, и молодежь. Многие лидеры не участвовали, поскольку восстанавливаются после турнира Большого шлема в Абу-Даби, кто-то готовится к очередному турниру в Японии, но на уровень национального чемпионата это не повлияло, выступать и выигрывать этот старт всегда было очень престижно для наших ребят. Впереди у нас еще немало стартов, поэтому концовка года будет очень насыщенной», — приводит ТАСС слова Таова.

Среди мужчин чемпионами России стали Аюб Блиев (60 кг), Иван Черных (66 кг), Сайхан Шабиханов (73 кг), Курбан Кудиев (81 кг), Эльдар Аллахвердиев (90 кг), Нияз Билалов (100 кг) и Дмитрий Якушев (свыше 100 кг).

Источник: ТАСС
Дзюдо

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