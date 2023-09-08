В Федерации дзюдо России отметили важность турнира «Большой шлем» в Баку для россиян

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов заявил, что турнир «Большой шлем» в Баку важен для российских дзюдоистов, так как там можно набрать рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры в Париже.

«Наша команда выступит в Баку сильнейшим составом, в который вошли практически все лидеры. Это очень важный для нас турнир, поскольку он является высокорейтинговым, лицензионным к Олимпиаде в Париже. Ожидаем, что в Баку наши спортсмены выступят как минимум не хуже, чем на прошедших стартах Мировой серии. Сейчас наша команда проходит заключительный этап подготовки к Большому шлему в новой Академии единоборств на федеральной территории Сириус. Приятно отметить, что на сборах с нашими ребятами побывали также дзюдоисты Узбекистана, Казахстана и Бахрейна. Добрая слава о «русском Кодокане» уже распространилась за пределы нашей страны, поэтому сейчас мы уже рассматриваем заявки на последующие совместные тренировочные мероприятия», — приводит слова Денисова ТАСС.

Турнир в Баку пройдет с 22 по 24 сентября и будет посвящен 100-летию со дня рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. До конца 2023 года турнир «Большой шлем», на котором спортсмены смогут набрать квалификационные очки на Олимпийские игры — 2024, пройдет еще в двух городах — Абу-Даби и Токио. Золото соревнований принесет ее обладателю 1 000 рейтинговых очков, серебряная медаль — 700, а бронзовая — 500.