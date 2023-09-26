В Федерации дзюдо России заявили, что сборная готовится к чемпионату Европы

Сборная России по дзюдо готовится к чемпионату Европы, который пройдет с 3 по 5 ноября в Монпелье (Франция).

«Мы готовим наших ребят к выступлению на чемпионате Европы в Монпелье и верим в наше успешное выступление на этом турнире, — цитирует президента Федерации дзюдо России Сергея Соловейчика ТАСС. — Перед нами стоит задача попасть на Олимпийские игры, и пока мы ее успешно решаем, набираем рейтинговые очки».

Российский дзюдоисты принимали участие в этапе Большого шлема в Баку, выиграв три золотые медали, а также два серебра и две бронзы.

В апреле этого года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до турниров спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.