Валуев: «Сербы мешают Европе окончательно стать Содомом и Гоморрой»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Межународной федерации дзюдо (IJF) отстранить от соревнований сербского дзюдоиста Неманью Майдова на пять месяцев за религиозный жест на Олимпийских играх в Париже.

Перед схваткой 1/8 финала против представителя Греции Теодороса Целидиса серб перекрестился. Этот эпизод попал в трансляцию соревнований.

«Это безумие. Но контролируемое и совершенно целенаправленное. Добрались до сербов? Мешают они Европе окончательно стать Содомом и Гоморрой», — сказал Валуев «СЭ».

Во время Олимпиады IJF сообщила Майдову, что его поступок перед выходом на татами — нарушение этического кодекса организации. По правилам федерации спортсменам запрещена демонстрация любых религиозных символов. Ранее сербу уже делали предупреждения в 2018 и 2022 годах.

28-летний Майдов является чемпионом мира 2017 года в весе до 90 кг, а также победителем европейского чемпионата-2023.