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Путин вспомнил тренера Рахлина, который учил бороться до последнего

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Президент России Владимир Путин на прямой линии вспомнил своего тренера по дзюдо Анатолия Рахлина, который учил бороться до последнего.

16 декабря 2007 года. Москва. Кубок Европы по дзюдо. Президент России Владимир ПУТИН наблюдает за соревнованиями вместе с Анатолием РАХЛИНЫМ. Михаил Рахлин: «Когда Путин приезжал в Петербург, он надевал кимоно и шел в зал»

«Знаете, я когда приходил в секцию по дзюдо, нам тренер Рахлин Антон Семенович в свое время сказал: «Подтянитесь тут [кто] сколько может». И некоторых не взял, [тех] кто подтянулись больше, чем я, — приводит ТАСС слова главы государства. — Мы потом уже, через несколько лет, спрашивали: «Антон Семенович, а почему вы ребят не взяли, а нас взяли? Мы поменьше же подтянулись?»

Путин назвал тренера мудрым человеком и процитировал его ответ: «А потому, что вы делали до последнего — руки дрожали, подбородком тянулись, старались вовсю. А кто побольше вас, посмотрел, они подтянулись спокойно. А могли бы еще, а не боролись, они не отдавали себя».

Источник: ТАСС
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