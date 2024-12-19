Путин вспомнил тренера Рахлина, который учил бороться до последнего

Президент России Владимир Путин на прямой линии вспомнил своего тренера по дзюдо Анатолия Рахлина, который учил бороться до последнего.

«Знаете, я когда приходил в секцию по дзюдо, нам тренер Рахлин Антон Семенович в свое время сказал: «Подтянитесь тут [кто] сколько может». И некоторых не взял, [тех] кто подтянулись больше, чем я, — приводит ТАСС слова главы государства. — Мы потом уже, через несколько лет, спрашивали: «Антон Семенович, а почему вы ребят не взяли, а нас взяли? Мы поменьше же подтянулись?»

Путин назвал тренера мудрым человеком и процитировал его ответ: «А потому, что вы делали до последнего — руки дрожали, подбородком тянулись, старались вовсю. А кто побольше вас, посмотрел, они подтянулись спокойно. А могли бы еще, а не боролись, они не отдавали себя».