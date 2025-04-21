Новые герои в Городе-Герое

Рассказываем о молодежном первенстве России, которое прошло в Волгограде.

Полным символизма стало проведенное в середине апреля в Городе-Герое Волгограде в год 80-летия празднования Великой Победы FONBET первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. За три дня состязаний, состоявшихся на площадке современной «Динамо-Арены», были определены победители и призеры в 14 категориях. Медалисты не просто обновили молодежную сборную страны, но и показали перспективы взрослой команды, традиционно обогащающейся «новой кровью» именно из этой возрастной группы.

По мнению наставников сборной Мурата Шадова (юниоры) и Вячеслава Шишкина (девушки), соревнования на берегах Волги собрали достойный состав участников, в нескольких весах преподнесли ряд сюрпризов, а в других укрепили позиции лидеров, ранее уже побеждавших на турнирах как среди юношей и юниоров, так и среди взрослых.

В FONBET первенстве России, имевшем солидный призовой фонд в 2,8 миллиона рублей, приняли участие свыше 550 спортсменов из 66 регионов Российской Федерации. Лучшей в итоговом протоколе команд юниоров стала Республика Ингушетия, а у девушек — Свердловская область. Обеспечены эти позиции были россыпью наград представителей Кавказа: золотом в весе 66 кг чемпиона Европы среди юношей медалиста кадетского ЧМ Абдуллаха Парчиева, поделившегося успехом со Свердловской областью из-за параллельного зачета, а также тремя наградами в категории 90 кг, где оправдал прогнозы специалистов победитель юниорского первенства страны-2024 Алексей Булгаков, уверенно обыгравший в финале земляка Руслана Оздоева, а компанию им составил добившийся бронзы Ахмед Цечоев.

«Мы с ребятами много лет тренируемся вместе, — рассказал Булгаков. — Для меня приятнее было бы бороться в финале с другим соперником, с которым у нас не такие близкие отношения. Но что поделать... Победу посвящаю тренерам и всей Республике Ингушетия, которая очень здорово поддерживает своих спортсменов».

Северный Кавказ лидировал и в соперничестве федеральных округов, отодвинув на второе место Урал. Способствовали победе своего ФО чемпионы: Нурмагомед Джамалов (73 кг) из Ставропольского края и два атлета из Чеченской Республики — Ахмед Турлуев (81 кг), который до этого дважды выигрывал титул среди спортсменов до 21 года, и Адам Сангариев (100 кг), в третий раз завоевавший российское золото. Сангариев был самым опытным из участников этого FONBET первенства России: в его коллекции медали юниорского первенства мира и престижного «Большого шлема». В финале он обыграл другого лидера — чемпиона «взрослой» России Мухаммед-Али Матаева.

Историческую победу для Дальнего Востока одержал в Волгограде, обойдя всех фаворитов, легковес Турпал Хибибулаев с Камчатки, а вот в супертяже неоспоримый лидер категории, чемпион страны среди мужчин Дмитрий Якушев из Липецкой области не изменил себе и надеждам болельщиков, в блестящем стиле победив оппонентов и добыв восьмую высшую награду всероссийских турниров для своей коллекции.

«Это золото — особенное, — сказал Якушев. — Первое с молодежной России, которая стала последней в моей карьере — выхожу из этой возрастной группы, чтобы покорять международную арену среди взрослых».

У юниорок на вершине пьедестала тоже можно было увидеть как известных лидеров, так и дебютантов, раскрывшихся в Волгограде неожиданно для соперников и строивших прогнозы специалистов. Очередную медаль завоевали триумфатор этапов женской серии RJT, призер чемпионата России Лана Филькина (48 кг) из Северной столицы, а также победительницы прошлых первенств — Ольга Мухина (57 кг) из Свердловской области и Виктория Карсанова (Московская область — РСО-Алания), выступавшая в дивизионе 63 кг.

В Городе-Герое Волгограде дебютное золото выиграла представительница другого Города-Героя, Керчи, Юна Герасимова (52 кг), а гостеприимным волгоградцам долгожданную награду — бронзу — принесла Анастасия Антонова в весе 78 кг. При оглушительной поддержке трибун, на которых за нее переживали не только родители — мама и папа тренеры, но и несколько десятков ребят из ее родной секции в Ленинске, Настя на радость землякам мощным удержанием выиграла у москвички Екатерины Мишуниной.

Чемпионкой же в весе 78 кг стала обидчица Антоновой по четвертьфиналу — опытная уральская дзюдоистка, триумфатор юниорской России Виктория Лихачева из Челябинска — приоритетного региона по развитию дзюдо в нашей стране, с которым у ФДР с 2022 года действует соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Впервые примерили титул чемпионок в Волгограде Кира Орешникова (70 кг) из Самары и супертяж Анна Петрунина из Татарстана.

Молодежная сборная России уже несколько лет не принимала участия в европейских стартах. Сейчас благодаря усилиям руководства Федерации дзюдо России появилась надежда на то, что переговоры по этому вопросу принесут положительное решение, и в 2025-м наши юниоры выступят на первенстве Европы в Молдавии и других международных соревнованиях. Хорошим прецедентом должно послужить возвращение россиян в командный турнир грядущего чемпионата Европы, который пройдет в Подгорице 23-27 апреля.

Марина Майорова