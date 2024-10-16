«Он заложил базу для успехов». Эцио Гамба покинул сборную России по дзюдо после 16 лет работы

Легендарный итальянский специалист возвращается на родину.

В тренерском штабе сборной России по дзюдо грядут серьезные перемены. В среду, 16 октября, стало известно, что пост генерального менеджера национальный команды покинул 65-летний итальянец Эцио Гамба. Олимпийский чемпион 1980 года работал в нашей стране 16 лет, но теперь хочет развивать любимый вид спорта на родине.

Планирует возглавить Федерацию дзюдо Италии

О том, что прославленный специалист покидает национальную команду, сообщил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. По его словам, Гамба хочет поработать на родине.

«У нас будет серьезно обновлен тренерский состав, генеральный менеджер Эцио Гамба, который, безусловно, заложил базу для сегодняшних успешных выступлений, сообщил о том, что продолжит карьеру в Италии. Там не за горами выборы президента федерации, и он один из кандидатов. Мы надеемся, что у него все получится и у нас будет еще один близкий человек за рубежом. Жизнь идет дальше, мы ему очень признательны и благодарны», — приводит слова Соловейчика ТАСС.

Эцио Гамба. Фото Global Look Press

Первое золото Олимпиады

Гамба внес огромный вклад в развитие дзюдо в России. Он приехал в нашу страну в ноябре 2008 года и был назначен главным тренером национальной команды, а в 2013-м стал генеральным менеджером. Именно после его прихода наша мужская сборная наконец-то завоевала первое золото Олимпийских игр. Это произошло в 2012 году в Лондоне. В столице Великобритании россияне выиграли пять наград и заняли первое место в медальном зачете в данном виде спорта, обойдя Францию. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Мансур Исаев, Арсен Галстян и Тагир Хайбулаев.

Через четыре года на Играх в Рио-де-Жанейро национальная команда взяла два золота и бронзу, а в 2021 году в Токио — три бронзы. В Париж коллектив не поехал, поскольку до выступлений допустили только четырех спортсменов из 17.

Прыгал с командой с парашютом

Дзюдоисты, работавшие с Гамбой, всегда очень тепло о нем отзываются. Как отметил Галстян, даже не зная поначалу русский, специалист нашел со всеми общий язык.

«Он был нам как друг, поэтому мы сразу его полюбили. В 2009 году я хотел перейти в более высокую весовую категорию — 66 кг вместо 60. А Гамба мне сказал: «Арсен, я думаю, не надо этого делать. Оставайся, все будет хорошо». После этого я выиграл чемпионат Европы — и пошло-поехало. Вот так он здорово видел ситуацию, не дал мне сделать ошибку», — рассказывал Галстян «Матч ТВ».

При этом у Эцио были свои необычные способы создать в коллективе командный дух. Все вместе спортсмены и итальянец прыгали с тарзанки и с горного ущелья в реку.

«И с парашютом всей толпой — даже те, кто был против, в конце концов согласились. Эмоции были непередаваемые — сразу хотелось повторить! Еще летали на двухместных самолетах, которые делали мертвую петлю. В один день с парашютом! Тогда же и по тарелкам стреляли — на меткость», — рассказал Галстян.

И еще одна черта, которая отличает Эцио от некоторых специалистов — умение держать себя в руках. Как рассказывают спортсмены, после поражений он никогда не критикует атлета, а напротив, старается поддержать.

Владимир Путин и Эцио Гамба. Фото Global Look Press

Паспорт из рук президента

В 2016 году Гамба стал гражданином России. Причем паспорт РФ он получал из рук Владимира Путина. Вручая документ, президент России подчеркнул, что такие люди, как Эцио, больше помогают сближению народов, людей, стран, чем всевозможные «демагоги, которые привыкли рассуждать на околополитические темы».

Помимо паспорта, у итальянца есть и государственные награды: ордена Дружбы, Почета и Александра Невского.

За годы работы с национальной командой Гамба выучил русский язык. И хотя на мероприятиях Эцио обычно был с переводчиком, мог легко поправить его, если тот неправильно передавал слова итальянца.

Каким был спортсменом

Гамба участвовал в четырех Олимпиадах с 1976 по 1988 годы. На Играх 1980 года в Москве он победил в категории до 71 кг, одолев в финале британца Нейла Адамса и принес Италии первое золото Игр в дзюдо, а через четыре года стал серебряным призером Олимпиады в Лос-Анджелесе.

На его счету также два серебра чемпионатов мира и три медали чемпионатов Европы, в том числе одна высшей пробы.

Звездный специалист не оставил свою работу в России даже в период сложных геополитических испытаний. Однако сейчас хочет сменить обстановку и поставил перед собой новые задачи.