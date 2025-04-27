Вернулись спустя шесть лет. Российские дзюдоисты выиграли бронзу в командном турнире на ЧЕ

Отправляются домой с хорошим настроением.

Сборная России по дзюдо стала бронзовым призером смешанного командного турнира чемпионата Европы, который завершился в черногорской Подгорице. В составе национальной команды были заявлены Тамара Лищенко, Мария Иванова, Карен Галстян и Мансур Лорсанов.

Заключительная медаль

Командный чемпионат в смешанном формате, где россияне выступали впервые за долгое время, закрывал программу турнира. Наши дзюдоисты в первом раунде победили Сербию, а затем Францию, однако в полуфинале уступили итальянцам.

В матче за бронзу наши спортсмены не отдали соперниками ни одного поединка. Сборная Турции была повержена со счетом 4:0.

«Браво. Хорошее возвращение в командный чемпионат спустя шесть лет перерыва!» — сообщили в Telegram -канале Федерации дзюдо России (ФДР).

Победили в командном турнире спортсмены из Грузии. Итальянцы остались только вторыми.

Индивидуальный триумф

Ранее сборная России выиграла медальный зачет чемпионата, завоевав три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Второе место заняла Франция (3-2-5), третье — Грузия (2-2-0).

Чемпионами Европы в составе нашей команды стали Данил Лаврентьев (весовая категория до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг).

Серебро взяли Мурад Чопанов (до 66 кг), Аюб Блиев (до 60 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг). Бронзу выиграла Элис Старцева (свыше 78 кг).

В последний день личного турнира в финале свыше 100 килограммов в схватке сошлись сразу два россиянина — трехкратный чемпион мира Тасоев боролся с Ендовицким.

« Бороться с товарищем по команде тяжело, — признался после схватки Инал в интервью пресс-службе ФДР. — Мы друг друга очень хорошо знаем. Валера очень сильно любит дзюдо, много тренируется, он настоящий фанат дзюдо. Я же фанат тяжелой работы, и для меня важно, что я здесь, выхожу на татами и борюсь. Все остальное не имеет смысла».

Дзюдоист также добавил, что ехал на турнир только за золотом: «Другого для меня просто не существует — будь то на чемпионате республики или на чемпионате Европы. Если ты приехал на соревнования, пожалуйста, выйди и выиграй. Я ехал сюда и ради своей команды, чтобы принести им золотую медаль. Я был уверен в том, что могу выиграть золото. В итоге у нас их три!»

Когда следующий турнир?

В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. Весной 2023-го исполком IJF разрешил нашим атлетам выступать в качестве индивидуальных нейтральных. Затем стало известно, что дзюдоисты из России больше не станут носить нейтральное обозначение AIN, а будут принимать участие в турнирах под эгидой IJF.