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Дзюдо

Сегодня, 16:00

«Гибкий путь» из Челябинска в Кемерово

Самая острая борьба на турнире была в категории 81 кг.
Фото Пресс-служба Министерства спорта Челябинской области
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Дзюдоисты разыграли на Урале первые после летнего перерыва путевки на Fonbet чемпионат России, который состоится в конце сентября в Кузбассе.

В столице Южного Урала прошли Fonbet Всероссийские соревнования, посвященные памяти легенды советского дзюдо, чемпиона мира Григория Веричева.

На протяжении двух дней на татами Регионального центра спортивной подготовки Челябинской области имени заслуженного тренера России А.Е. Миллера 174 атлета — 128 мужчин и 46 женщин из 20 регионов нашей страны — боролись не только за медали, но и за право выступить на главном внутреннем старте сезона.

«На Южном Урале наш вид спорта пользуется особой популярностью, — сказал в ходе торжественной церемонии открытия состязаний первый заместитель губернатора Челябинской области, президент региональной федерации дзюдо Виктор Мамин. — Сюда ежегодно приезжают дзюдоисты со всей России и из дружественных стран, чтобы продемонстрировать свое умение и мастерство. В этом году соревнования памяти Григория Веричева собрали около 200 участников. Среди них есть победители и призеры престижных турниров и те, кто еще только стремится к вершинам. Уверен, эти старты станут для них важным этапом в карьере, трамплином к новым достижениям».

Путевки на Fonbet чемпионат России, который с 27 сентября по 1 октября примет многофункциональный комплекс «Кузбасс Арена», должны были достаться финалистам мастерского турнира, поэтому в каждом весе развернулась серьезная борьба за два первых места.

Чего только стоит решающий поединок в категории до 81 кг между победителем I Игр стран СНГ в Казани Егором Сухопаровым и серебряным медалистом первенства мира среди юниоров Адамом Цечоевым, закончившийся стремительным броском последнего, оцененным судьями на «иппон». Обоим спортсменам, уже входящим в состав сборной России, по силам не только украсить чемпионат страны, но и сотворить на нем сенсацию.

Куда более упорной, но не менее увлекательной, стала решающая схватка двукратного победителя кадетского Кубка Европы Ризвана Магомадова и бронзового призера этапа «Russian Judo Tour» Ивана Сырцева. Их противостояние завершилось только в «голден скор», а значит, в весе до 66 кг южноуральская школа в Кемерове будет представлена сразу двумя дзюдоистами.

«Тренируемся с Ваней в одном зале, регулярно встречаемся на турнирах, — сказал Магомадов. — Поэтому знаю, что он хороший, сильный оппонент. Приходится регулярно придумывать новые нестандартные приемы. Благодаря такому подходу впервые удалось победить на этом престижном турнире».

Золотые медали в Челябинске у мужчин также завоевали Владимир Ульянов (до 60 кг), Дмитрий Карпухин (до 73 кг), Исрапил Сагаипов (до 90 кг), Денис Коротаев (до 100 кг) и Роман Желтов (свыше 100 кг). У женщин первенствовали Алина Саматова (до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг), Елизавета Хачикова (до 57 кг), Ксения Медведева (до 63 кг), Евгения Чиреш (до 70 кг), Виктория Мусаева (до 78 кг), Гузалия Каипова (свыше 78 кг).

Неотъемлемой частью Fonbet Всероссийских соревнований памяти Григория Веричева стало включение в Зал славы южноуральского дзюдо одного из самых ярких спортсменов последних лет не только в Челябинской области, но и во всей России — бронзового призера чемпионата мира, а ныне тренера Дениса Ярцева.

Помимо него местная школа подарила нашей стране множество победителей и призеров крупнейших международных соревнований. В их числе — олимпийский чемпион-2012 Мансур Исаев, чемпион мира Виталий Макаров, обладатель золота Европейских игр и чемпионата Европы, многократный призер чемпионатов мира Кирилл Денисов.

Напомним, что в начале года было заключено соглашение между Федерацией дзюдо России и правительством Челябинской области о взаимодействии и сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент ФДР Сергей Соловейчик и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Савва Тимофеев

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