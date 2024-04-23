Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

Сегодня, 12:30

Смену поколений заказывали?

Фото Марина Майорова / Федерация Дзюдо России
Telegram Дзен
В Красноярске завершилось Fonbet первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.

На протяжении трех дней юниоры и юниорки боролись не только за медали, но и за право заявить о своих амбициях попасть во взрослую сборную страны.

Главный старт сезона в этой возрастной группе — один из наиболее интересных во внутреннем календаре. Именно на нем болельщики могут познакомиться с будущими звездами отечественного «гибкого пути».

Например, в прошлом году в Екатеринбурге де-факто путевку на международную арену получили Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Глафира Борисова, Элис Старцева. И это далеко не полный список вчерашних юниоров, которые сегодня уже завоевывают награды «Мирового тура», а кто-то даже имеет шансы этим летом отправиться на Олимпиаду.

&laquo;Большой шлем&raquo; по&nbsp;дзюдо. Ташкент — город золотой

С 19 по 21 апреля во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина — сибирской Мекке единоборств — также собрались дзюдоисты, стоящие на пороге первой сборной и готовые в обозримом будущем заменить долгожителей отечественного «гибкого пути».

Один из них — Владимир Ульянов, выступающий в весе до 60 кг. В прошлом году он боролся за бронзу чемпионата России, а также завоевывал серебро Кубка страны и золото первенства среди спортсменов до 21 года. В Красноярске Владимир настойчиво постучался в двери Академии единоборств, где проводит сборы национальная команда, продемонстрировав зрелое, осмысленное и яркое дзюдо.

«Тренеры Уральского федерального округа заслуживают отдельных благодарностей: они помогли Ульянову вырасти технически и показывать более зрелищную борьбу, нежели в минувшем сезоне», — отметил старший тренер юниорской команды Камиль Магомедов.

Несмотря на отсутствие международных стартов, вдвойне приятно, что мужская команда не остается без достойного резерва, способного не только помочь спаррингом — тренерский штаб регулярно привлекает спортсменов этой возрастной группы к занятиям в Академии единоборств, и в случае чего они способны достойно заменить лидеров на том или ином турнире.

Можно смело сказать, что теперь основное внимание поклонников «гибкого пути» будет приковано к обладателям медалей красноярской чеканки. Помимо уже упомянутого Ульянова, это Левон Тумасянц (до 66 кг), Сайхан Шабиханов (до 73 кг), Абдул-Керим Тасуев (до 81 кг), Дамир Айсин (до 90 кг), Адам Сангариев (до 100 кг) и Ахмед Магомадов (свыше 100 кг). Не исключено, что кто-то из них совсем скоро блеснет на состязаниях мирового масштаба.

Не менее радужными видятся перспективы юниорок, ставших медалистками состязаний в Красноярске. Марина Воробьева (до 48 кг) несколько лет подряд была в шаге от пьедестала первенства до 23 лет, имея при этом в коллекции награду планетарного юниорского форума и пусть не самый удачный, но все же опыт выступления на этапах «Мирового тура».

Континентальная лига дзюдо. Московский татами собрал лучших

Возможно, этот успех придаст ей уверенности. Впрочем, как и чемпионке России, обладательнице Кубка страны Марии Ивановой: «Эта победа — начало соревновательного пути в этом году. Задача — отобраться на Игры БРИКС в Казани и проявить себя».

Не менее ярко выступили на Fonbet первенстве России до 23 лет Дарья Захарова (до 52 кг), Ольга Мухина (до 57 кг), Виктория Карсанова (до 63 кг), Ева Огнивова (до 70 кг) и Валерия Соловей (до 78 кг). К слову, хозяйка татами Соловей и «уралочка» Огнивова благодаря победе в Красноярске собрали золотые медали всех первенств страны. Девушки также успели блеснуть на II Играх стран СНГ и в случае участия в чемпионате России определенно будут входить в число фаворитов.

«Буду настраиваться на чемпионат страны, — сказала Валерия. — Но соперницы там куда опытнее, так что хорошо бы для начала попасть в тройку. В ближайших планах — доказать тренерам сборной, что я достойна представлять страну на первенстве мира».

Отправиться на планетарный форум рассчитывает и Огнивова, в этом сезоне успевшая отпраздновать победу и на этапе «Российского профессионального тура» среди юниорок в Казани: «Следующая логичная цель — чемпионат России. Но в этом году настраиваюсь на первенство мира и все силы, ресурсы направляю именно на подготовку к нему».

Савва Тимофеев

0
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
ВАДА обвинили в двойных стандартах в делах Валиевой и китайских пловцов
Российские теннисисты узнали соперников на «мастерсе» в Мадриде
Швейцария разблокировала связанные с Россией активы на 290 млн франков
Одного не любят фанаты, другой не сработается с Амаралом. Почему Черчесов и Карпин не возглавят «Спартак»
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
В Киеве ночью 23 апреля прогремели взрывы, работает система ПВО
Популярное видео
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ташкент — город золотой