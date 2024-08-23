Федерация карате России планирует проведение чемпионата страны в Крыму

Президент Федерации карате России (ФКР) Сергей Цой заявил, что организация планирует провести один из ближайших чемпионатов страны в Крыму.

«Я считаю, что это наша обязанность — провести чемпионат России в Крыму, и мы планируем это сделать в ближайшие годы. Я считаю, что мы должны показать, что у нас есть неотделимая история, что мы — единое целое. Более того, мы развиваем сотрудничество с федерациями Запорожья, Луганской области. Будем потихонечку делать все, чтобы развивать наш вид спорта на новых территориях Российской Федерации», — приводит ТАСС слова Цоя.

В 2024 году чемпионат России по карате пройдет с 23 по 25 августа в Международном центре самбо и бокса в Москве. В нем примут участие каратисты из 80 регионов страны.