Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Другие единоборства. Каратэ
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Каратэ

Сегодня, 10:53

Федерация карате России планирует проведение чемпионата страны в Крыму

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент Федерации карате России (ФКР) Сергей Цой заявил, что организация планирует провести один из ближайших чемпионатов страны в Крыму.

«Я считаю, что это наша обязанность — провести чемпионат России в Крыму, и мы планируем это сделать в ближайшие годы. Я считаю, что мы должны показать, что у нас есть неотделимая история, что мы — единое целое. Более того, мы развиваем сотрудничество с федерациями Запорожья, Луганской области. Будем потихонечку делать все, чтобы развивать наш вид спорта на новых территориях Российской Федерации», — приводит ТАСС слова Цоя.

В 2024 году чемпионат России по карате пройдет с 23 по 25 августа в Международном центре самбо и бокса в Москве. В нем примут участие каратисты из 80 регионов страны.

Источник: ТАСС
3
0
Каратэ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Больной онкологией Эрикссон обратился с последним словом к фанатам
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
Посол Антонов исключил появление какой-либо буферной зоны на территории РФ
Глушенков точно не сыграет, состояние Вендела скрывают, у Семака пять травмированных, но букмекеры все равно за него
Захарова заявила о желании тысяч граждан стран НАТО переехать в Россию
Антонов сообщил о принятом в РФ решении об ответе на атаку ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Цой считает знаком доверия переизбрание на пост президента Федерации карате России