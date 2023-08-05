Каратист Шарафутдинов был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр стран СНГ

Каратист Эрнест Шарафутдинов был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр стран СНГ, сообщает ТАСС.

Церемония открытия прошла сегодня, 5 августа, в Минске.

II Игры стран СНГ принимают Минск, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Жлобин, Солигорск, Брест, Молодечно и Борисов.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей.