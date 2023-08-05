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Сегодня, 22:09

Каратист Шарафутдинов был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр стран СНГ

Мария Гусева
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Каратист Эрнест Шарафутдинов был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр стран СНГ, сообщает ТАСС.

Церемония открытия прошла сегодня, 5 августа, в Минске.

II Игры стран СНГ принимают Минск, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Жлобин, Солигорск, Брест, Молодечно и Борисов.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей.

Источник: ТАСС
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