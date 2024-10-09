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9 октября, 19:02

На юниорском чемпионате мира по карате в Италии выступят 33 российских спортсмена

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На чемпионате мира по карате среди юношей, юниоров и спортсменов до 21 года выступят 33 российских спортсмена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации карате России (ФКР).

«На первенство мира в Италию изначально планировали отправить 35 спортсменов, но полетело 33. Один человек выбыл из-за полученной в последний момент травмы, другой не смог полететь из-за того, что не получил визу. У остальных спортсменов и тренеров никаких проблем с получением виз не возникло. Стоит отметить, что все они получили однократные визы», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы организации.

Чемпионат мира пройдет с 9 по 13 октября в Венеции.

Источник: ТАСС

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