Российские спортсмены завоевали 22 медали на чемпионате мира по каратэ

В Токио на олимпийском стадионе Йойоги прошел третий Открытый чемпионат мира по косики каратэ в доспехах. Сборная России завоевала восемь золотых, две серебряных и 12 бронзовых медалей, заняв второе место в общекомандном зачете. Первое место заняли японцы.

Сборная России под руководством заслуженного мастера спорта России Сергея Федоткина и президента Федерации Окинавского каратэ и кобудо России Валерия Майстрового была представлена 50 спортсменами из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ростовской, Ульяновской областей, Республики Крым и других регионов.

В турнире приняло участие более тысячи спортсменов из 15 стран мира, в том числе из США, Канады, Франции, Австралии, Бангладеша, Индии, Болгарии, Гонконга, Белоруссии и других.

По итогам объединенного заседания президиума Международной Федерации IKKF и Всеяпонской Федерации было принято предварительное решение о проведении 4-го чемпионата мира IKKF в Японии в 2027 году в 100-летнюю годовщину основания косики каратэ в доспехах.