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Сегодня, 12:27

Сергей Цой допустил участие россиян в чемпионате мира по каратэ 2025 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации каратэ России Сергей Цой заявил, что организация думает об участии спортсменов в чемпионате мира 2025 года.

«Для нас одним из самых главных стартов в этом году стали Игры БРИКС. Если будут Игры дружбы, мы выступим и там. У нас есть турнир «Вселенная карате», который проводится в Москве, и в ближайшей перспективе мы думаем о том, чтобы выйти на чемпионат мира 2025 года», — приводит слова Цоя ТАСС.

Российские каратисты участвовали в чемпионате мира-2023, на котором завоевали одну бронзовую медаль. На турнире они выступали в нейтральном статусе.

Чемпионат мира 2025 года пройдет в Египте.

Источник: ТАСС
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