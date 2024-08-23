Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Другие единоборства. Каратэ
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Каратэ

Сегодня, 09:20

Сергей Цой считает знаком доверия переизбрание на пост президента Федерации карате России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент Федерации карате России Сергей Цой прокомментировал свое единогласное переизбрание на пост главы организации.

«Я высоко чту наше каратистское сообщество, наше братство. Для меня доверие моих друзей, братьев очень ценно, как и тот факт, что меня выбрали единогласно. Это, конечно, говорит о высоком доверии и обязывает ко многому. Наш вид спорта прошел через очень многие трудности и лишения, но сегодня федерация развивает наш вид спорта по всей стране, распространяет его во всем мире», — цитирует Цоя ТАСС.

Цой занимает пост главы Федерации карате России с октября 2016 года. В ноябре 2020-го он был переизбран на очередной четырехлетний срок.

Источник: ТАСС
0
Каратэ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Жена Сергея Мандреко рассказала о тяжелой болезни мужа
«Барса» бесплатно отпустила Гюндоган в «Манчестер Сити»
Посол Антонов исключил появление какой-либо буферной зоны на территории РФ
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Захарова заявила о желании тысяч граждан стран НАТО переехать в Россию
Антонов сообщил о принятом в РФ решении об ответе на атаку ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергея Цоя переизбрали на пост президента Федерации карате России