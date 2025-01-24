Украинские каратисты отказались возвращаться в страну из Италии

Президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин сообщил, что украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись на родину после соревнований в Италии.

Пилипюк выступали на турнире в Венеции в декабре. По словам Пикулина, которые приводит РИА «Новости», после завершения соревнований они отключили телефоны и удалили свои аккаунты в социальных сетях.

Украинская федерация карате (УФК) лишила супругов Пилипюк членства в организации. Она планирует добиваться дисквалификации спортсменов на будущих турнирах.