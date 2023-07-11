В заявку сборной России на Игры стран СНГ включены 24 каратиста

Глава пресс-службы Федерации карате России Юрий Ряжский сообщил, что организация включила в заявку на Игры стран СНГ в Белоруссии 24 спортсменов.

«В заявку сборной могут быть внесены минимальные коррективы, если кто-то из спортсменов травмируется на сборе. Всего в Белоруссию должны поехать 24 спортсмена, четыре выступят в ката, остальные — в кумите. Из ведущих можно выделить Суниту Халимову, Эрнеста Шарафутдинова, Дарью Пипко, Эдуарда Гаспаряна, Ахмеда Ахмедова и Елизавету Григорьеву», — приводит ТАСС слова Ряжского.

Также он рассказал, почему в сборную не были включены лидеры команды Евгений Плахутин и Анна Чернышева.

«Это объясняется тем, что в Белоруссии во многих видах спорта будут выступать молодые спортсмены, и карате не является исключением. Важно попробовать в деле ближайший резерв, который будет представлять нашу страну на Олимпиаде 2028 года», — добавил глава пресс-службы ФКР.

II Игры стран СНГ пройдут в 11 городах Белоруссии c 4 по 14 августа. Соревнования по карате в рамках Игр состоятся с 12 по 13 августа в Могилеве. Медали будут разыгрываться в 20 видах спорта.