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Сегодня, 11:33

Всемирная федерация карате запретила украинской делегации делать политические заявления

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации карате России Сергей Цой сообщил, что Всемирная федерация карате (WKF) запретила украинской делегации выступать с политическими заявлениями.

«Перед началом чемпионата мира на конгрессе WKF украинская делегация выражала желание выступить с политическими антироссийскими заявлениями, — цитирует Цоя ТАСС. — От имени Федерации карате России мы официально заявили, что считаем это недопустимым, а если все-таки украинцы получат трибуну, тогда будем резко им отвечать. К чести исполкома WKF, он исключил возможность делать какие-либо политические заявления».

Чемпионат мира-2023 по карате прошел с 24 по 29 октября в Будапеште (Венгрия). Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе и завоевали одну бронзовую медаль благодаря Эрнесту Шарафутдинову. В своем поединке он был сильнее Хамзы Турульи из Боснии и Герцеговины (2:0).

Источник: ТАСС
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