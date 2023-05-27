«Заставлял заниматься голой, без кимоно». Тренер-развратник из Мурманска получил 21 год тюрьмы

51-летний специалист по карате обвинялся в том, что истязал и насиловал 13-летнюю подопечную, а также снимал с ее участием порнографические ролики.

Ленинский районный суд Мурманска обнародовал приговор по одному из самых жутких уголовных дел в российском спорте за последние годы. 51-летний тренер по карате, работавший в одной из местных спортшкол, получил 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он признан виновным в развратных действиях, истязаниях и изнасиловании несовершеннолетней ученицы, которой на тот момент преступления было 13 лет. Ужасные события относятся к периоду 2013—2014 годов, обвиняемый заключен под стражу в декабре 2021 года. Приговор пока не вступил в законную силу, и у защиты еще есть возможность подать апелляцию.

Развращал на протяжении пяти лет

Просочившиеся в СМИ подробности этой истории шокируют. Юная мурманчанка оказалась во власти тренера-развратника, когда записалась в секцию карате. Специалист заявил, что у девочки неплохие задатки, и предложил родителям приводить ее на платные индивидуальные занятия. Во время частных уроков опытный специалист заставил ученицу заниматься голой, без кимоно, поскольку якобы хотел видеть, правильно ли работают ее мышцы. Ради «выработки спортивного духа» наставник привязывал спортсменку к шведской стенке и избивал ее плеткой. А когда девочка не выдерживала и начинала плакать — признавался ей в любви и просил не рассказывать родителями.

Кроме того, тренер начал совершать с воспитанницей действия сексуального характера, причем снимал их на камеру. Эти видео стали предметом шантажа — развратник угрожал опубликовать их в интернете и опозорить девочку перед всем городом, если та не будет молчать о его «проявлениях любви». Специалист принуждал свою жертву к интимным контактам вплоть до достижения ей совершеннолетия, а затем переключился на другую ученицу. После этого пострадавшая рассказала обо всем бывшей жене своего истязателя, и та, зная об опасных наклонностях экс-супруга, уговорила несчастную написать заявление в полицию.

В декабре 2021 года было заведено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста». Мужчину задержали, но он поначалу отрицал свою вину. Доказательством совершения преступления стала переписка тренера с девочкой, а также результаты обыска в его квартире, где были обнаружены различные секс-игрушки: наручники, плетки, маски и вибраторы, а также сотни дисков с видео совсем не безобидного содержания.

Фото Global Look Press

Проконсультирует по всем интересующим вопросам

В 2019 году специалист выдвигался в муниципальные депутаты, но проиграл выборы. Кроме того, он работал со сборной города по карате. На момент ареста тренер не состоял в браке, но положительно характеризовался в спортшколе. Директор учебного заведения отметил, что на протяжении длительного времени на этого наставника не было никаких жалоб, и родители с учениками сильно удивились, когда шокирующие новости стали достоянием гласности. Впрочем, по некоторым данным, следователям удалось отыскать и других пострадавших девочек.

Сейчас главной жертве насилия уже 22 года. Согласно решению суда, преступник, обвиненный в итоге по шести уголовным статьям, должен компенсировать девушке моральный вред в размере 1,5 миллиона рублей. Кроме того, после выхода на свободу тренер в течение 20 лет не сможет работать в организациях, связанных с обучением или воспитанием детей. Правда, последнее не слишком актуально, поскольку каратист к моменту отсидки, скорее всего, достигнет пенсионного возраста.

«У современного человека есть широкий выбор практик, развивающих тело и реакцию. Но если по какой-то причине вы не можете заниматься самостоятельно, то в нашем городе вы можете связаться со специалистом, который проконсультирует по всем интересующим вопросам, а вы определитесь для себя, будет ли вам комфортно с этим специалистом», — гласит рекламное объявление в профиле скандального тренера на сайте услуг в сфере индивидуальных занятий по спортивным единоборствам.