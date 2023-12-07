«Увидел пробоину в голове — пришлось вставлять пластину». Россиянин стал чемпионом в боевом карате после страшной травмы

Большое интервью Мырза-Бека Тебуева.

Когда речь заходит о российских чемпионах в американских организациях, в первую очередь вспоминаются Ислам Махачев, Вадим Немков, Усман Нурмагомедов. В боксе — Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Но в сентябре 2023-го у России появился чемпион, который дерется зрелищно и при этом не представляет ни бокс, ни ММА, ни даже кикбоксинг: Мырза-Бек Тебуев нокаутировал ирландца Оэна Челмию и стал обладателем пояса в легчайшем весе. Случилось это на турнире промоушена Karate Combat, правила которого — это микс из карате, кикбоксинга и ММА.

В интервью «СЭ» Тебуев рассказал, как попал в необычный промоушен и сколько там платят, почему дерется с титановой пластиной в голове, как подрался на улице из-за девушки и как в детстве получил два сильнейших удара электричеством, пытаясь украсть кабель.

«На борьбе с братом били напарников ногами, и нас перевели в карате»

— Мырза-Бек, насколько я знаю, в детстве вы занимались не только карате, но и греко-римской борьбой. Расскажите, пожалуйста, подробнее о своей любительской базе.

— Греко-римская борьба была в детстве непродолжительное время — не распробовал, можно сказать. Во время тренировок по борьбе ногами мы махали, били напарников, и нас тогда на карате перевели. Это было совсем в детстве, так что можно даже не считать.

— Вы с братом?

— Да, нас мама сначала отвела на карате, но мы были слишком маленькими, нам было лет 6-7 примерно, и на карате нас сразу не взяли, поэтому повели на борьбу. Годик там с ними повозились, а потом опять на карате мама нас отвела, и туда уже нас приняли.

— И сразу пошли на шотокан?

— Да, у нас в городе было одно направление, и мы там остались.

— На официальном сайте Karate Combat я читал правила — они отличаются от всего, что есть в карате. Правильно понял, что они разработаны специально для этого промоушена?

— Можно сказать, да. Там правила похожи на кикбоксинг — не К-1 версия, а как она называлась... лайт-контакт, что ли... В общем, там, в Karate Combat, в начале коленей не было и нет локтей. А так — руки, ноги, подсечки и добивания — пять секунд, потом опять в стойку поднимают. То есть партера нет, как в ММА — в этом главное отличие. Если оба соперника упали на пол и начали возиться, то сразу поднимают. Дают пять секунд на добивание, если ты провел подсечку и стоишь на ногах.

Фото Соцсети

— После шотокана, где, насколько я знаю, нет ударов в голову, адаптироваться к таким правилам сложно?

— У нас был ограниченный контакт в голову, и пришлось, конечно, перестраиваться. Как только я подписал контракт с лигой Karate Combat, я сразу оставил карате и пошел на бокс и кикбоксинг. Я занимался через день: один день был бокс, один — кикбоксинг. Тогда я пару лет четко перестраивался именно на полноконтактный [вид единоборств], на серийную работу. Потому что после карате, когда я дебютировал в Karate Combat, я понял, что тренировки, которые были раньше, не подойдут, надо менять что-то.

«За дебют в Karate Combat получил больше половины гонорара в UFC»

— Вы, можно сказать, ветеран Karate Combat — дебютировали на третьем турнире организации, а скоро уже 43-й. Сильно лига изменилась в плане уровня организации?

— В плане организации боев, перелетов, проживания в самом начале еще все было на очень высоком уровне. Нам это очень нравилось, и этот высокий уровень держится. Больше изменений в организации произошло в том плане, что привлекают звезд мировой величины, эмэмэйшников всяких: Сен-Пьера, Мачиду. Это привлекает много новых фанатов, больше внимания обращает.

— Там и Сен-Пьер, и Мачида, и Стивен Томпсон. С кем-то из них плотно пообщаться за кулисами удалось?

— После титульного поединка с Сен-Пьером пообщались. Он был очень восхищен проведенным ударом в печень, ему очень понравилось, прямо хвалил, говорил, что было очень четкое, точное попадание, тайминг — своевременное попадание. Хвалил много, мне это понравилось, мы с ним сфотографировались, пару видео сняли.

Жорж Сен-Пьер (слева), Мырза-Бек Тебуев (в центре). Фото Соцсети

— А какие гонорары получает дебютант Karate Combat и насколько они выросли, когда становишься чемпионом?

— Когда я провел первый поединок, у меня получилось нокаутировать соперника, и за нокаут там еще бонус дается. И когда я сообщил своим новым знакомым боксерам, сколько получил за первый поединок, они очень удивились и сказали, что я получил больше, чем Майк Тайсон за свой первый бой.

— Бонус — это официальная сумма или она нигде не анонсируется?

— У каждого спортсмена свой контракт и, я так понимаю, у каждого свои цифры в контракте. Нет такого, что у всех одинаковый контракт. Я так понимаю, что они подходят к этим суммам в зависимости от медийности спортсмена, его популярности. Допустим, у Агаева (Рафаэль Агаев — серебряный призер ОИ-2020 по карате. — Прим. «СЭ») контракты на совершенно другом уровне, нежели у других спортсменов, которые не так известны. Отличается в разы прямо. А если говорить о том, как отличается мой первый гонорар от того, который был за титульный бой, на самом деле, отличие небольшое. И в этом плане я собираюсь провести с ними беседу и как-то изменить это положение, потому что так, наверное, не пойдет.

— А если взять за ориентир гонорар дебютанта UFC — 10 тысяч долларов за выход плюс столько же за победу, насколько ваш гонорар близок к этим цифрам?

— Получается, я за первый бой получил чуть больше половины гонорара UFC — около 13 тысяч. Это благодаря нокауту получилось хорошенько подзаработать.

«Перебиваю бойцов ММА и кикбоксеров в стойке, но они сильно доминируют надо мной в борьбе»

— В UFC немного каратистов, но вспоминается сразу Стивен Томпсон, а из россиян — Александр Волков. Учитывая это, есть ли мысли попробовать в будущем перейти в ММА?

— Много кто задавал этот вопрос, интересовался, есть ли планы на UFC, на ММА, но, если говорить прямо, будет очень непросто без борьбы идти в ММА, в UFC. Да, в стойке получается, даже прихожу в зал к ребятам из ММА, к кикбоксерам — в стойке получается очень много кого перебивать. Но когда у нас подходит день борьбы... Я там далеко не на высоте себя чувствую. То есть они прямо сильно доминируют в борьбе. Я понимаю, что любой борец, который будет обо мне знать, не будет со мной в стойке стоять, он просто переведет меня в борьбу и сделает свое дело.

— Возможно, надо будет ехать в тот же Дагестан, проводить полноценный борцовский лагерь?

— Это такая тема, что за один лагерь ты не научишься тому, чему учатся люди, которые с детства профессионально занимаются этим делом. Если уделить этому гораздо более продолжительный отрезок, года 3-5 заниматься борьбой, тогда можно о чем-то говорить.

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— В трансляции турниры Karate выглядят очень эпично, но ведь все снимается в небольшом помещении с зеленым фоном. Как это влияет на атмосферу и не отвлекает ли во время боя? Очень яркий ядовитый цвет — может, глаза устают.

— Вот эти турниры в помещениях с зелеными стенами проходили в основном в Венгрии, в Будапеште. Все последние ивенты проходят в онлайн-режиме, там уже нет этих зеленых покрывал. Там все снимают как есть. Все ивенты, которые проходят в Америке, последний бой, который у меня был в Доминикане, они все проходят в натуральном положении. Последний раз, когда были съемки, это было в 2022 или 2021 году, а так это абсолютно не отвлекает во время поединка. Приглашают специальных людей в костюмах той или иной тематики — допустим, когда были съемки на какие-то межгалактические темы, такие роботизированные были костюмы. В Японии — монахи лысые, шаолиньские ребята. Очень интересно, на самом деле, от боя это не отвлекает. Но когда присутствует большая аудитория, как было в последнем бою, мне это намного больше нравится.

— Вы говорили, что попали в Karate Combat, просто написав им на почту. А что планировали делать, если бы они не ответили или отказали?

— Наверное, наша история в Karate Combat вообще не началась бы, если бы они тогда не ответили. Я первый раз написал письмо, когда мы поехали на какой-то турнир с каратистами по WKF. И в Сеть попал бой Агаева с кем-то именно в этой яме (так каратисты называют пит-уолл — площадку в Karate Combat. — Прим. «СЭ»), и мы так удивились, очень понравилось. На самом деле, всегда хотелось себя попробовать, в полный контакт подраться с соперником на турнире. Мы увидели такой бой и всей нашей командой написали письма в эту организацию.

Потом время шло, как-то забылось, около месяца прошло, и я опять увидел в интернете эти видеоролики, и решил написать им. Я написал: «Вы хотя бы скажите да или нет — просто молчите. Дайте ответ». И тогда они попросили продублировать все медиафайлы, документы, которые мы им отправляли. Я еще раз отправил, и тогда уже опять начался диалог. И, наверное, присутствует немного везения, потому что когда проводился турнир в Греции, у соперника из Доминиканы, Феррераса, соперник слетел, и они на коротком уведомлении предложили нам поединок. Оставалось 20 дней до турнира — кое-как подготовились и поехали.

«Мог выступать под флагом Кабардино-Балкарии, но выбрал российский»

— Вы же в Петербурге учились в Горном университете и писали научную работу о передаче данных по линиям электросетей в метро, шахтах. Сейчас работаете по специальности?

— Все верно, учились в Горном университете, но по специальности у нас с братом не возникло желания работать, пока идет спортивная карьера. На самом деле, какой у нас был выбор: мы по сей день занимаемся тренерской деятельностью в Петербурге и смотрели на своих бывших однокурсников. Они работали по специальности с утра до вечера, на самом деле, это нелегко, а мы работали по вечерам тренерами. Сопоставляли уровень свободы наших друзей и уровень свободы нас как спортсменов и тренеров. И приняли решение, что нас устраивает пока быть действующими спортсменами и тренерами. И по достатку нас это устраивало, и по уровню загруженности.

— На сайте Karate Combat есть рекомендации по сгонке веса. Там советуют обходиться без экстремальных весогонок с обезвоживанием, саунами. Как весогонки проходят в вашем случае?

— Перед каждым поединком примерно 5 кг мне надо убирать. По меркам ММА это считается совсем немного, в пределах нормы. Я просто убираю сладкое, мучное, соленое и так далее. То есть сильно себя не ограничиваю в чем-то, газировку тоже убираю. Тренируюсь, и вес планомерно уходит. И перед поединком у меня еще сгонка на воде — загружаюсь водой перед взвешиванием и за сутки, за двое перестаю пить, воду из организма выгоняю. Но сауну применять я не хочу — думаю, это будет негативно влиять на поединок.

Кстати, в Доминикане перед последним поединком вес практически сам себя сделал. Я вообще себя этим не нагружал. Буквально за день до взвешивания мы посмотрели на весы, у меня все было прекрасно, я пошел, наложил тарелку пирожных и спокойно себе поел. На взвешивании никаких проблем — проснулся, даже тренировку не делал, был в весе.

— В регламенте также есть пункт «Появление государственных гербов, флагов страны и знаков осуществляется в соответствии с политикой председательствующей комиссии». Там есть какое-то согласование символики российской?

— У нас был разговор с организаторами, они интересовались, флаг какой страны я хочу указать, когда буду выходить. В том плане, что родом я из Кабардино-Балкарии и мог бы выставить кабардино-балкарский флаг. Но я сказал, что как и все наши спортсмены в этой организации, мы будем не настаивать, но предложим выступать так, как выступали раньше. Я смотрел видео, прямой эфир, и там указывалось, что мы россияне, был указан наш флаг.

Фото Соцсети

«После боя нащупал на лбу вмятину — думал, завершу карьеру»

— Кстати, вас в Кабардино-Балкарии очень пышно, торжественно встречали после победы. Какие были самые яркие впечатления? Может, что-то необычное подарили?

— Да, наши земляки на родине очень сильно рады за земляков, когда они показывают такие результаты. И обычно встречают вот так пышно, показывая остальной молодежи, что к этому надо стремиться. Молодые ребятишки смотрят и видят: этого парня так встретили... Тоже хотят, загораются. Все родственники, все близкие, очень много друзей прилетели в аэропорт, встретили. Там были и танцоры в национальных платьях, очень все было красиво, и наши старшие встречали. В общем, все по нашим традициям. Столько трудностей было пройдено к этому поединку, к этой победе, и когда так встречают, это того стоит.

А насчет подарков — были и денежные вознаграждения очень солидные, и подарили еще четырех коней. Одного даже привели прямо в зал, где проходило празднование. Красивый, черный, высокий. Видел двух пока, ни на одном прокатиться не получилось, но надеюсь летом приехать и обкатать.

— Когда смотрел, как вас встречали, возникла мысль, что многих чемпионов топовых ММА-лиг так не встречают. Как будто все буднично проходит.

— Не знаю, мне, наверное, повезло. Получается, нас встречали в двух республиках: и в Кабардино-Балкарии, где я родился, и в Карачаево-Черкесии, откуда мои корни. Получилось прямо грандиозно. Был организован даже концерт в честь победы Мырза-Бека Тебуева в моем родном городе Тырныауз, весь город собрался. Прямо о чем я мечтал с самого детства, все так и получилось. Через пару дней еще в Карачаево-Черкесию пригласили, встретили в родовом селении. Получается, Кабардино-Балкария с одной стороны горы Эльбрус, а Карачаево-Черкесия чуть с другой стороны Эльбруса. И там подарили нам четырех коней. Там очень хорошо чествуют своих спортсменов, на высоком уровне прямо поддерживается, молодцы. На самом деле, так и должно быть.

— Но у вас бывали и неприятные периоды в карьере. Несколько лет назад вы перенесли тяжелую операцию на голову. Правильно понимаю, что она потребовалась после боя с Эдгарсом Скриверсом?

— Нет, это было не после этого поединка. Со Скриверсом мы подрались за пояс в весовой категории до 67 кг, и у меня сломалась рука второй раз в том же месте. И вопрос стоял: либо сняться с поединка, либо поставить титановую пластину и выйти на поединок. Я лег на операцию, полный наркоз, поставил пластину, и это была моя худшая подготовка, потому что и времени было мало, и левой рукой я вообще не работал. Меня хватило только на три раунда с ним. Это поражение было достаточно логичным. По идее, не нужно было на этот бой выходить, нужно было подготовиться как надо. Это уже моя ошибка.

А травма головы произошла в поединке против бразильца Тико Силвы. Этот бой я выиграл единогласным решением судей достаточно легко. Победу мне уже отдали, я даже ничего не заметил. Потом уже поднялись мы в зал, я начал принимать душ и нащупал у себя такую вмятину [на лбу]. Удивился, вернулся к врачам, показал все, и меня отвезли на машине скорой помощи в больницу, сделали снимок МРТ. И было настолько серьезно, что в этой больнице сказали, что ничем не могут помочь.

Отвезли в другую больницу, там уже я видел на экране, что за снимок, и увидел пробоину в моей голове. Тогда уже были мысли, что все, походу, карьера завершается. Тогда предложили прямо там сделать операцию, но мы тогда на месяц там задержались, решили там не делать, прилететь в Россию, сделать там. По приезде из Венгрии у меня уже была договоренность с больницей Санкт-Петербурга. К одному хирургу я поехал, он посмотрел МРТ, сказал, что два варианта будет у нас: либо я ложусь на операцию и мне поставят титановую пластину в область лба, либо можно оставить на самотек, операцию не проводить, но тогда с карьерой надо завязывать, чтобы в область лица мне ударов не прилетало.

— То есть у вас сейчас титановая пластина там стоит?

— Да, здесь и в руке.

— А когда приехали в больницу, что вам сказали? Это был перелом лицевой кости?

— Не помню, как точно называется эта кость, но в этом месте эта часть у всех хрупкая. Она такая пористая, как шоколад — там внутри пузырьки. Но это не основная часть черепа, она чуть выпирает вперед. Мой соперник бил мне бэкфист, я оказался очень близко к нему, и, получается, он руку не довернул и попал мне точно локтем прямо сюда (показывает на лоб). Поэтому так легко это место пробилось.

— Слышал, когда в тело вставляют пластину или штырь, он может ныть или как-то отзываться. Бывает такое после боя?

— Нет, единственное, что я чувствую, что у меня в руке пластина, это когда я тренируюсь в тяжелой атлетике: штанги тягаю, гири. С прямым грифом на бицепс — вот тогда я чувствую, что у меня ноет. И некоторые упражнения на трицепс. Но если это опустить, то, слава богу, больше ни в чем не проявляется, и я от этого очень счастлив. Главное, что в голове никак не проявляется моя пластина, так что все хорошо.

«В детстве рубанул провод топором — волосы обуглились за пару секунд»

— Вы рассказывали, что в детстве мама работала на трех работах, чтобы прокормить вас с братом. Чем она занималась?

— Мама работала в поликлинике медсестрой, потом она работала в молочной кухне — в то время было много мест, где молоко раздавали семьям с детьми. И в этой же молочной кухне она работала уборщицей.

— Вы с братом помогали маме, сдавая металл. Была история, как однажды вы попытались перерубить провод под высоким напряжением. Какие были последствия?

— На самом деле, такая история... Очень мне повезло. Если бы не мой брат, сейчас бы и меня здесь не было, и мы с вами бы здесь не общались. В общем, мы решили пойти на одно брошенное предприятие, отрубить провод и сдать его. Он выходил из трансформатора, а у нас было два инструмента: ножовка по металлу с металлической ручкой и обычный топор с деревянной ручкой.

Я хотел распилить этот провод металлической ножовкой, меня остановил брат, сказал: опасно, вдруг там ток. Возьми топор деревянный, попробуй топором. Тогда ночь была, я топором рубанул, и такие искры полетели! Ночь превратился в день за пару секунд, волосы у нас обуглились за пару секунд от этих искр. Но прямого удара током не произошло. Там такое напряжение было, что, я думаю, выжить бы не получилось. И на самом этом топоре, который у меня был в руках, на металлической дуге образовалась выгоревшая дырка. Представьте, какое там было напряжение.

Получилось, что мой брат меня спас, отговорив пилить этот провод. Мы еще посмотрели, какой провод выходит из трансформатора, и обрубили тот, который был под напряжением. По нашим подсчетам, остаток провода был уже без напряжения. Я опять же взял напильник и хотел начать пилить вторую сторону. Меня брат опять остановил, говорит: тормози, там тоже есть напряжение.

Фото Соцсети

— То есть вас ударило током, а вы вместо того, чтобы в больницу поехать, решили дальше пилить провод?

— Ну, да. Когда так сильно стрельнули искры, там очень светло стало, как днем. Мы сначала убежали, подумали, что кого-то привлечем, придут, проверят. Полчаса-часик подождали — тишина, мы вернулись обратно доделать начатое. И во второй раз, когда брат меня отговорил пилить, я опять ударил топором, и опять то же самое: те же искры. Было конкретно опасно. После второго раза мы отрезали этот провод, он был такой тяжелый, такой толстый. Мы его полностью не могли оттащить, на несколько частей разрубили, метров на 500 оттащили и спрятали. Потом по городу ходили слухи, что ходят, ищут, кто этот провод скоммуниздил. Ну, мы его сдали.

— Сколько заработали?

— Не помню, но мы не все деньги отдавали маме. Любили ходить в компьютерный клуб с пацанами, играть в Counter Strike.

— Это сколько вам лет было тогда?

— Школьники, лет по 15.

— То есть в больницу потом не поехали?

— Нет, потом пошли домой и легли спать.

«Однажды подрался из-за девочки. Соперник был весь в крови, я его умыл и привел в чувства»

— В проморолике Karate Combat вас назвали Russian Gangster. Вы сами это прозвище себе выбирали?

— Нет, я выбрал себе прозвище The King, Король, потому что мое имя переводится как «король». Когда я выхожу на поединки, говорят: Мырза The King Тебуев. А Гангстер — тоже так прозвали. Не знаю почему.

— А бывали у вас конфликты на улицах? Петербург — город довольно криминальный.

— В Питере не помню ни одной истории, где я бы подрался. С друзьями было, и очень часто, но со мной лично — нет.

— А с вами где было? В Нальчике?

— Да, последнюю такую драку я помню в Нальчике. Прямо на улице зарубился с пацаном.

— Из-за чего?

— История такая — связана с девочками. Парень как-то задел меня, я позвонил ему, узнал, где он, приехал к нему. Он был у себя на работе, сидел в каком-то ресторане за барной стойкой. Я подхожу к нему, говорю: ты? Пойдем, поговорим. И он встает, оказывается, такой высокий тип — на голову выше меня. Заднюю уже давать никак нельзя. Мы вышли, начали общаться, и вместо каких-то слов, просто поговорить, человек начал целенаправленно ситуацию накалять.

Началась драка, он тоже встал в стоечку сразу, в моменте мне лоу-кик пробил. Я думаю: ничего себе, типчик какой подготовленный! Тогда я был чисто каратистом WKF, тогда мы отличались хорошей скоростью. В общем, я залетел на кизами, попал ему в голову прямой, и думаю: о, четко прошло! Прошел еще раз кизами, и потом он упал, дальше драка проходила внизу. Тогда, если честно, я его сильно побил. Что-то я был сильно злой на него, он был весь в крови. Но потом, когда я успокоился... Мы были вдвоем, нас никто не разнимал, и хорошо, что я вовремя успокоился — сильные какие-то вещи [травмы] не нанес ему. Поднял его, извинился, отвел в сторону, умыл, в чувства привел, и мы разошлись. Чем отличаются драки на Кавказе — в основном после этого нет потом проблем с полицией. Ты вышел, по-мужски подрался, тут так это и остается. Так что не было никаких последствий. Ну, это была последняя моя драка — еще до университета в Петербурге, очень давно.

Мырза-Бек Тебуев (слева). Фото Соцсети

— Сейчас есть планы по следующему поединку?

— Там кое-какие слухи слышал, что в 2024 году первый ивент будет в феврале. Некий бразилец сильно пытается вызвать меня на бой, как-то задеть. Ну, я тоже не против на таких ребятах денег заработать.

— А в вашем весе сейчас нет бывших юэфсишников? Как оцениваете их выступления в Karate Combat? Видел, сейчас пригласили Петтиса с Хендерсоном.

— В моем весе бывших юэфсишников точно нет. Петтис и Хендерсон, я так понимаю, проведут один бой между собой по правилам Karate Combat, чтобы привлечь зрителей. Но не думаю, что они останутся в этой весовой категории и будут драться с другими. А если начнут подписывать людей, который чисто из ММА, то постепенно это перестанет быть Karate Combat. Базовому каратисту не вариант конкурировать с эмэмэйшником. Там разная подготовка. Когда я только начинал, я почувствовал это в первом поединке. Если ты каратист, тебе будет сложно работать с тем же кикбоксером, эмэмэйшником, потому что это разный спорт.

— Но правила ведь именно те, что приняты в Karate Combat. Борьбы нет, есть ограничения.

— Тем не менее есть сила удара, работа серийная, четкая, глухая защита. Есть работа, рассчитанная на 5 раундов по 5 минут. Каратисты готовятся к другому — больше на скорость, на момент, рассчитано на четкое попадание. С чувством и расстановкой. Каратисту нужно гораздо больше времени, чтобы как-то начать конкурировать.