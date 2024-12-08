Украинские каратистки отказались делать совместное фото с россиянкой. Это не первый такой скандал за год

Якобы проявили гражданскую позицию.

Россиянка Вероника Гашникова выиграла престижный турнир Karate 1 Youth League, который проходил в Венеции с 3 по 7 декабря 2024 года. Соревнование проходило под эгидой Всемирной федерации карате (WKF).

Не обошлось без политического скандала, устроенного украинскими спортсменками. Они демонстративно отказались делать общее фото с победительницей.

Что произошло

В финале турнира в категории 16-17 лет украинка Мария Гнесь минимально уступила Гашниковой (3:4), завоевав серебро. Ее соотечественница Анна Ващишин завершила соревнования на третьем месте.

На церемонии награждения обе представительницы Украины не стали делать совместное фото с Гашниковой и, несмотря на призывы организаторов, покинули пьедестал.

Соревнование собрало более 4 тысяч участников из более чем 50 стран мира. В каждой категории выступало по 96 спортсменов. Но подобным поведением «отличились» только украинки.

Для украинцев такое поведение — норма

Требование украинских чиновников к своим спортсменам о прекращении общения с россиянами появилось еще несколько лет назад. И атлеты, в том числе паралимпийцы, до сих пор старательно выполняют подобные указания.

Тех, кто не слушается, подвергают травле, как это было с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, сфотографировавшейся на ОИ в Токио с россиянкой Марией Ласицкене. Украинку, по сути, заставили признать ошибочность фото с россиянкой. И понеслось...

Игорь Цветов, Дмитрий Сафронов и Давид Джатиев. Фото Global Look Press

На Паралимпиаде-2020 украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался сделать с российскими спортсменами традиционное совместное фото призеров на пьедестале. Прослушав гимн, наши паралимпийцы приблизились друг к другу для совместного снимка, Цветов же наблюдал за происходящим в стороне.

В 2024 году на Паралимпийских играх в Париже украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером. Во время совместного фото Комаров демонстративно отъехал в сторону. И это далеко не все подобные случаи.

К сожалению, международные структуры потворствуют протаскиванию представителями Украины политической повестки на соревнования. Можно только похвалить россиян, которые, несмотря ни на что, следуют истинному спортивному духу.