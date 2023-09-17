Камил Гаджиев: «Минеев и Туйнов — лица российского кикбоксинга»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев опубликовал фотографию с российскими бойцами Владом Туйновым и Владимиром Минеевым, назвав их отличным примером для подрастающей молодежи.

«Лица российского кикбоксинга — это я о Вове и Владе. И в целом отличный пример для подрастающей российской молодежи — воспитанные, образованные ребята, спортсмены, патриоты! А что еще хотят родители от своих сыновей, это же основа! Крепкого здоровья обоим и всем, кто за них болеет!» — написал Гаджиев в соцсетях.

15 сентября в Элисте на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Минеев нокаутировал экс-чемпиона Bellator в среднем весе бразильца Рафаэля Карвальо. Бой проходил по правилам кикбоксинга.