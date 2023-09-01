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Сегодня, 10:14

Кикбоксер Апсит назвал Бурматова волевым бойцом

Сергей Разин
корреспондент
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Российский кикбоксер Вадим Апсит пообещал показать очень зрелищный бой с Денисом Бурматовым.

«В тот раз мы с Денисом дрались на коротком уведомлении, вот за четыре дня я принял бой. В этот раз я думаю показать себя в полной форме. На что способен. Я почувствовал в первом бою манеру, знаю, в принципе, как с ним работать. Думаю, мы покажем очень крутой зрелищный бой», — приводит слова Апсита РЕН ТВ.

Турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в Элисте 15 сентября. РЕН ТВ покажет четыре поединка профессионалов международного класса в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1138017-kikbokser-apsit-nazval-burmatova-volevym-boitsom
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