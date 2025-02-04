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Кикбоксеры Пономарев и Бизяев стали бойцами Karate Combat

Отдел единоборств «СЭ»
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Российские бойцы Сергей Пономарев и Валерий Бизяев, представляющие клуб Ural Kali Fighter, стали частью профессиональной лиги полноконтактного каратэ Karate Combat. Спортсмены подписали эксклюзивные контракты на восемь поединков в течение двух лет.

Пономарев — многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу, обладатель пояса Ural FC в весовой категории до 85 кг. На счету Сергея 11 побед и 2 поражения.

Бизяев — чемпион Ural FC в полутяжелом весе. Валерий завоевал титул на Ural FC 2 и успешно защитил его на Ural FC 4 в Перми в октябре 2023 года. Всего в активе спортсмена 19 побед, 5 поражений и 1 ничья.

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