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Сегодня, 13:00

Лев Мазараки: «Курс на повышение узнаваемости кикбоксинга в учебных заведениях реализуется успешно»

Открытая тренировка по кикбоксингу для студентов Университета «Синергия».
Фото пресс-служба ГК Стилобат
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Ведущие спортсмены России Сергей Липинец, Ростислав Варнавский и Самир Новрузов провели открытую тренировку по кикбоксингу для студентов Университета «Синергия».

Звездные кикбоксеры поделились секретами чемпионской техники, а также базовыми связками работы рук и ног. Это уже шестая открытая тренировка, которую Федерация кикбоксинга России и Группа компаний «Стилобат» проводят в подобном формате.

Заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, чемпион России, Европы и мира среди любителей, чемпион мира среди профессионалов по версии WAKO PRO, чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии IBF Сергей Липинец уделил больше внимание боксерской работе, показал коронные удары и результативные связки в боксе. А Ростислав Варнавский вместе с Самиром Новрузовым продемонстрировали студентам классический кикбоксинг с мощными комбинациями и ударной техникой ног.

«Студенческий спорт является связующим звеном между детско-юношеским и любительским спортом. Группа компаний «Стилобат» и Федерация кикбоксинга России реализует формат открытых тренировок для студентов ведущих вузов страны в течение последних двух лет. За это время в данных мероприятиях приняли участие 190 студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургского политехнического университета, Санкт-Петербургского горного университета, МГИМО, МАИ, университета «Синергия». Таким образом можно констатировать, что курс на повышение узнаваемости кикбоксинга в учебных заведениях реализуется успешно, а география вузов постоянно расширяется. Что же касается мастер-класса в «Синергии», то нельзя не отметить, что данный университет предоставляет отличные условия для занятий спортом, и яркое подтверждение этого факта — наличие среди студентов университета прекрасных кикбоксеров, в том числе мастеров спорта», — отметил председатель совета директоров ГК «Стилобат», член Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Лев Мазараки.

Новрузов — действующий первый номер сборной России по кикбоксингу, мастер спорта международного класса.

Также в «Синергии» открыт факультет спортивного менеджмента, а все желающие могут освоить единоборства на базе спортивного клуба Synergy Fight Club.

Екатерина Снеткова

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