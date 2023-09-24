Сегодня, 04:24
Бывший регулярный чемпион мира WBA в супертяжелом весе, бывший временный чемпион WBC россиянин Александр Поветкин поделился мыслями о предстоящем поединке между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.
«Штыркову будет тяжело, потому что Володя сильный боец, сильный кикбоксер. Сейчас и по смешанным неплохо дерется. Ему [Штыркову] будет непросто», — сказал Поветкин в интервью «СЭ».
Минеев и Штырков сразятся 18 ноября в Сочи. Бой пройдет по правилам кикбоксинга.
15 сентября в Элисте в кикбоксерском противостоянии Минеев нокаутировал бразильца Рафаэля Карвальо.