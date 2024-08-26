Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Другие единоборства. Кикбоксинг
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Кикбоксинг

Сегодня, 06:32

Тристан Тейт встал на защиту Дурова: «Он хороший человек»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Британско-американский бывший кикбоксер и предприниматель Тристан Тейт прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

«Я лично знаком с Павлом, он хороший человек. Я рад, что он дал интервью Такеру [Карлсону], поскольку оно проясняет причины его ареста. Они пытаются сделать с ним то, что они сделали со Silk Road [сайт, который являлся черным рынком в Интернете], что означает «все, что кто-то сделал на вашей платформе, — это ваша вина». А как насчет Pornhub?» — написал Тейт в соцсети X.

Основатель Silk Road Росс Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

0
Читайте также
Станкович поцеловал в голову Эраковича после удаления в матче «Зенит» — «Спартак»
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Губернатор Саратовской области сообщил о попадании обломков БПЛА в жилые дома
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 га
В Telegram прокомментировали задержание Павла Дурова
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лев Мазараки: «Курс на повышение узнаваемости кикбоксинга в учебных заведениях реализуется успешно»