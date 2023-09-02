Туйнов рассказал о своих ожиданиях от боя с Большим Дьяволом Ли

Кикбоксер Владислав Туйнов поделился мыслями в преддверии боя с китайским бойцом Ли Ху по прозвищу Большой Дьявол. Он назвал своего соперника опасным бойцом.

«Всегда китайские спортсмены — это очень опасные, взрывные и бескомпромиссные спортсмены в ринге. Он никогда не будет сдаваться, не будет включать заднюю, даже если он пропускает, он будет стоять до последнего, и ты будешь думать: «Я вкладываю в тебя всю силу, которая есть в моих руках, но твоя голова это выдерживает». Вот настолько они воинственные бойцы в ринге. Когда ты получаешь противниками спортсменов из Китая, ты знаешь, что будет жесткий и непростой поединок», — цитирует Туйнова РЕН ТВ.

Россиянин отметил, что будет бить своего соперника по печени.

«Я буду бить по печени. Но нельзя щелкать и опускать руки, потому что можно заснуть», — добавил он.

Туйнов и Ли Ху встретятся 15 сентября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На счету 25-летнего россиянина 52 боя по правилам кикбоксинга, в которых он одержал 47 побед (14 нокаутом) и потерпел 5 поражений. Также он провел 278 любительских боев.

Туйнов выступает за орловскую школу Чадина под руководством российского тренера Андрея Чадина.