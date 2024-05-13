Федерация кикбоксинга России — о бое Нагибина и Ялымова: «В судействе не участвовали судьи RCC»

Глава судейского комитета Федерации кикбоксинга России Эдгар Саарян поделился мнением о том, что поединок Тимура Нагибина и Андрея Ялымова, который прошел на RCC 19, был признан несостоявшимся.

«У ФКР официальный контракт с лигой RCC. Соответственно, обслуживают данный турнир и поединки судьи из Федерации. В судействе принимают участие не RCC-шные судьи. Была создана независимая судейская коллегия, которая приняла решение признать поединок Тимура Нагибина и Андрея Ялымова несостоявшимся. Все судьи посмотрели запись боя. По итогам пересмотра единогласно все судьи отдали победу Ялымову. По регламенту мы не можем изменить результат, поэтому поединок был признан несостоявшимся. Бой проходил под эгидой Федерации. У нас в правилах дополнительно прописано, что спортсмены могут драться в маленьких перчатках и не в ринге. И RCC в данном случае проводит бои по кикбоксингу», — приводит слова Сааряна MMA.Metaratings.ru.

Нагибин и Ялымов провели поединок 11 мая на турнире RCC 19 , по результатам которого победу решением судей одержал Нагибин. Сторона Ялымова подала апелляцию, и бой был признан несостоявшимся.