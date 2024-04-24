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Сегодня, 13:30

Владимир Минеев — Константин Глухов: дата боя и где смотреть трансляцию

Минеев проведет поединок с Глуховым в Ульяновске
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Российский боец Владимир Минеев в красных шортах в поединке с Рафаэлем Карвальо.
Владимир Минеев в красных шортах в бою с Рафаэлем Карвальо.
Фото Эрик Романенко, ТАСС
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Чемпион Европы по кикбоксингу Владимир Минеев проведет поединок против соотечественника Константина Глухова от ФКР ПРО при поддержке AMC Fight Nights 28 апреля. Вечер боев пройдет в Ульяновске во Дворце спорта «Волга-Спорт-Арена». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка Минеева с Глуховым пройдет в прямом эфире на канале UDAR. Их бой пройдет по правилам кикбоксинга.

34-летний Минеев в последний раз проводил бой в кикбоксинге в ноябре 2023 года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Тогда россиянин единогласным решением судей победил Ивана Штыркова. На счету Минеева также 16 побед, одна ничья и одно поражение в ММА.

У 44-летнего Константина Глухова в смешанных единоборствах — 35 побед и 17 поражений. В последний раз латвиец дрался 14 июня 2023 года. Тогда он единогласным решением судей победил Михаила Газаева на турнире AMC Fight Nights 120.

Владимир Минеев
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