Чемпион Европы по кикбоксингу Владимир Минеев проведет поединок против соотечественника Константина Глухова от ФКР ПРО при поддержке AMC Fight Nights 28 апреля. Вечер боев пройдет в Ульяновске во Дворце спорта «Волга-Спорт-Арена». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка Минеева с Глуховым пройдет в прямом эфире на канале UDAR. Их бой пройдет по правилам кикбоксинга.

34-летний Минеев в последний раз проводил бой в кикбоксинге в ноябре 2023 года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Тогда россиянин единогласным решением судей победил Ивана Штыркова. На счету Минеева также 16 побед, одна ничья и одно поражение в ММА.

У 44-летнего Константина Глухова в смешанных единоборствах — 35 побед и 17 поражений. В последний раз латвиец дрался 14 июня 2023 года. Тогда он единогласным решением судей победил Михаила Газаева на турнире AMC Fight Nights 120.