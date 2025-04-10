Всемирная федерация кикбоксинга допустила спортсменов из РФ к турнирам с российской символикой

10 апреля, 18:00
Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под своей эгидой, сообщает пресс-служба Федерации кикбоксинга России (ФКР).
Россияне смогут выступать на турнирах с государственной символикой.
28 марта в Москве прошли двусторонние переговоры между ФКР и WKF. Стороны пришли к соглашению, которое предусматривает выступление россиян с государственной символикой на международных турнирах.
Также документ предусматривает проведение совместных соревнований на территории России.