Всемирная федерация кикбоксинга допустила спортсменов из РФ к турнирам с российской символикой

Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под своей эгидой, сообщает пресс-служба Федерации кикбоксинга России (ФКР).

Россияне смогут выступать на турнирах с государственной символикой.

28 марта в Москве прошли двусторонние переговоры между ФКР и WKF. Стороны пришли к соглашению, которое предусматривает выступление россиян с государственной символикой на международных турнирах.

Также документ предусматривает проведение совместных соревнований на территории России.