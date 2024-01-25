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Сегодня, 10:06

Абдулаев рассказал об ущемлении прав российских олимпийцев и вмешательстве политики в спорт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист Гран-при АСА в среднем весе Шамиль Абдулаев рассказал об ущемлении прав российских олимпийцев и вмешательстве политики в спорт.

«Мы же видим, как ущемляют права российских спортсменов на Олимпийских играх. Мы можем в год три-четыре раза подраться, а эти люди выходят соревноваться на Олимпиаде раз в четыре года, и их могут не допустить. В такое непонятное время мы живем, где на первом месте стоит политический интерес. У каждой организации есть политический интерес. Мы ничего сделать с этим не можем, и остается только смириться», — приводит слова Абдулаева MMA.Metaratings.ru.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/abdulaev-my-vidim-kak-ushemlyayut-prava-rossiiskikh-sportsmenov-327415/
Шамиль Абдулаев
ММА
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