Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 12:00

ACA 165: главный кард турнира и расписание боев

Бой ACA 165 Дакаев — Батиста начнется примерно в 23.00 мск 3 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Анонс турнира ACA 165.
Фото сайт АСА
Telegram Дзен

В пятницу в главном карде турнира по ММА ACA 165 пройдет пять поединков. Мероприятие состоится 3 ноябре в городе Санкт-Петербург на КСК «Арена». Турнир начнется в 16.40 по московскому времени.

«СЭ» публикует главный кард турнира АСА 165 и расписание боев.

Главный кард турнира АСА 165 и расписание боев

21.00. Александр Маслов (10-1-0) — Адаш Садеги (3-0-0): тяжелый вес

21.30. Херберт Батиста (17-4-1) — Беслан Исаев (40-10-0): полусредний вес

22.00. Тони Джонсон (16-8-1) — Денис Смолдарев (18-10-0): тяжелый вес

22.30. Юсуф Раисов (20-3-0) — Александр Матмуратов (15-5-0): легкий вес

23.00. Мехди Дакаев (15-2-0) — Хердесон Батиста (19-6-0): легкий вес

Смотреть видеотрансляцию турнира АСА 165 можно будет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец» с 21.00 мск. Ключевые события поединков турнира по ММА ищите в матч-центре «СЭ».

ММА: новости и статьи, обзоры поединков и интервью бойцов, расписание и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова
Каминский рассказал, что не будет возражать против участия спортсменов в клубных соревнованиях
В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Журналист рассказал об подрыве израильского танка бойцом ХАМАС
Верховный суд Алабамы разрешил впервые казнить заключенного с помощью азота
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ACA 165: время начала и где смотреть трансляцию турнира