ACA 165: главный кард турнира и расписание боев

В пятницу в главном карде турнира по ММА ACA 165 пройдет пять поединков. Мероприятие состоится 3 ноябре в городе Санкт-Петербург на КСК «Арена». Турнир начнется в 16.40 по московскому времени.

«СЭ» публикует главный кард турнира АСА 165 и расписание боев.

Главный кард турнира АСА 165 и расписание боев

21.00. Александр Маслов (10-1-0) — Адаш Садеги (3-0-0): тяжелый вес

21.30. Херберт Батиста (17-4-1) — Беслан Исаев (40-10-0): полусредний вес

22.00. Тони Джонсон (16-8-1) — Денис Смолдарев (18-10-0): тяжелый вес

22.30. Юсуф Раисов (20-3-0) — Александр Матмуратов (15-5-0): легкий вес

23.00. Мехди Дакаев (15-2-0) — Хердесон Батиста (19-6-0): легкий вес

Смотреть видеотрансляцию турнира АСА 165 можно будет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец» с 21.00 мск. Ключевые события поединков турнира по ММА ищите в матч-центре «СЭ».

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