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ACA 181 Матевосян — Гасанов: где смотреть онлайн-трансляцию боев турнира

Турнир ACA 181 пройдет в «Юбилейном» в Санкт-Петербурге 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Григор Матевосян.
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Турнир по смешанным единоборствам ACA 181 пройдет в субботу, 2 ноября. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.40 по московскому времени.

В главном событии вечера Эльмар Гасанов проведет поединок в полутяжелой весовой категории против Григора Матевосяна. В соглавном бою в октагон выйдут Кирилл Корнилов и Карлос Фелипе. В третьем по значимости поединке сойдутся Устармагомед Гаджидаудов и Эдил Эсенгулов.

В прямом эфире трансляцию турнира ACA 181 покажут на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Также следить за ходом поединком можно на официальном сайте промоушена АСА.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Григор Матевосян
Кирилл Корнилов
Эльмар Гасанов
ММА

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