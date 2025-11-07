Турнир ACA 195 состоится в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 ноября. Бои будут проходить в КСК «Арена». Начало предварительного карда — в 15.30 по московскому времени, основного карда — в 18.00 мск.

Полный кард ACA 195

Основной кард

Кирилл Корнилов (19-2) — Алихан Вахаев (14-3)

Антон Взигин (16-5) — Зумсо Зураев (8-0)

Марат Балаев (12-5) — Венер Галиев (36-15)

Максим Гришин (35-10) — Алексей Буторин (16-4)

Владимир Васильев (13-4) — Шамиль Ямилов (5-1)

Предварительный кард

Антон Винников (17-5) — Русла Меджидов (10-5)

Алексей Кунченко (24-5) — Олег Дадонов (21-7)

Альберт Гуков (13-1) — Амир Эльжуркаев (10-2)

Иван Богданов (17-5) — Фабио Агийар (19-5)

Евгений Галочкин (6-1) — Линкольн Энрике (14-7)

Оятулло Муминов (13-5) — Иргит Овээнчи (10-0)

Айнди Умаханов (12-2) — Эриван Перейра Силва (18-3)

Санжар Ажибаев (24-12) — Богдан Плутахин (13-3)

Дмитрий Веженко (12-2) — Даниил Мацола (5-0)

Артем Душенко (5-3) — Манас Темирбеков (14-8)

Пайям Хайдарян (3-0) — Николай Галочкин (8-1)

В полном объеме турнир покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 19.55 мск трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а ретрансляция телеэфира доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.