Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ACA. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

7 ноября, 10:00

ACA 195 Корнилов — Вахаев: кард боев и где смотреть трансляцию турнира

Кирилл Корнилов и Алихан Вахаев возглавят турнир ACA 195
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир ACA 195 состоится в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 ноября. Бои будут проходить в КСК «Арена». Начало предварительного карда — в 15.30 по московскому времени, основного карда — в 18.00 мск.

Полный кард ACA 195

Основной кард

  • Кирилл Корнилов (19-2) — Алихан Вахаев (14-3)
  • Антон Взигин (16-5) — Зумсо Зураев (8-0)
  • Марат Балаев (12-5) — Венер Галиев (36-15)
  • Максим Гришин (35-10) — Алексей Буторин (16-4)
  • Владимир Васильев (13-4) — Шамиль Ямилов (5-1)

Предварительный кард

  • Антон Винников (17-5) — Русла Меджидов (10-5)
  • Алексей Кунченко (24-5) — Олег Дадонов (21-7)
  • Альберт Гуков (13-1) — Амир Эльжуркаев (10-2)
  • Иван Богданов (17-5) — Фабио Агийар (19-5)
  • Евгений Галочкин (6-1) — Линкольн Энрике (14-7)
  • Оятулло Муминов (13-5) — Иргит Овээнчи (10-0)
  • Айнди Умаханов (12-2) — Эриван Перейра Силва (18-3)
  • Санжар Ажибаев (24-12) — Богдан Плутахин (13-3)
  • Дмитрий Веженко (12-2) — Даниил Мацола (5-0)
  • Артем Душенко (5-3) — Манас Темирбеков (14-8)
  • Пайям Хайдарян (3-0) — Николай Галочкин (8-1)

В полном объеме турнир покажут канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 19.55 мск трансляцию также будет вести канал «Матч ТВ», а ретрансляция телеэфира доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

Telegram Дзен Max
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя