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Сегодня, 18:27

ACA ведет переговоры по организации боя Вартанян — Раисов

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ACA ведет переговоры по организации реванша между победителем Гран-при ACA Эдуардом Вартаняном и Юсуфом Раисовым.

«Уверен, этот бой можно будет самым ожидаемым и мощным событием в ММА. Вартанян — победитель Гран-при и победитель премии «Боец года». Оба спортсмена дали свое принципиальное согласие на поединок в полусредней весовой категории. Потенциальный реванш может пройти на завершающим год турнире ACA 182 в Москве 14 декабря», — приводит слова вице-президента ACA Асланбека Бадаева пресс-служба организации.

Российские бойцы Вартанян и Раисов встречались в ноябре 2022 года в полуфинале Гран-при ACA в легком весе. Тогда Вартанян одержал досрочную победу над Раисовым.

Эдуард Вартанян
Юсуф Раисов

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