Альберт Туменов объяснил, почему он считает себя бойцом года в ACA

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов (24-4) уверен, что его бой против Устармагомеда Гаджидаудова (17-7) получился более эпичным, чем у других претендентов на звание «Боец года». Об этом Туменов сказал «СЭ».

— Алексей Яценко рассказывал, что Ислам Умаров, Венер Галиев и ты претендуете на награду «Боец года». Без ложной скромности, кому из этой тройки ты отдал бы предпочтение?

— Венер Галиев заслуживает уважения за то, что он дерется в таком возрасте, выступает. Но я считаю, что для того, чтобы стать бойцом года, нужно быть чемпионом, и твой поединок должен претендовать на бой года, как у меня. Я считаю, что из троих, кого ты назвал, я более достоин, потому что мой оппонент был намного жестче, чем у Ислама. Хотя у Ислама Умарова тоже оппонентом был крепкий пацан [Алихан Сулейманов], поэтому он тоже один из претендентов. Но я считаю, что я больше заслужил: мой бой — более эпичный, более драматичный, более красивый. Посмотрим, как выйдет.

Туменов победил Гаджидаудова нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.