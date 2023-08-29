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Сегодня, 10:16

Боец ACA Альберт Туменов: «Биберт должен уверенно пройти Палмера»

Алина Савинова
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Боец ACA Альберт Туменов поделился ожиданиями от поединка своего двоюродного брата Биберта Туменова против американца Лэнса Палмера.

«У Палмера хороший бэкграунд. Он выиграл два сезона PFL с миллионом долларов. У этого человека есть хороший опыт. Мы не будем недооценивать его. Конечно, он проиграл три из четырех последних боя. Но я думаю, что он набрал в мотивации. Хочет выступать и показать себя против молодого бойца. Мы со своей стороны относимся серьезно к сопернику. Посмотрим, что он сможет доказать. Никакой недооценки нет. Но я думаю, что Биберт должен проходить его уверенно», — цитирует Альберта Туменова Metaratings.ru.

Поединок между бойцами пройдет 2 сентября на турнире АСА 162. На счету Биберта Туменова 12 побед и 2 поражения. В активе Палмера 23 победы и 6 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/albert-tumenov-bibert-dolzhen-uverenno-proiti-palmera-278542/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Альберт Туменов
Биберт Туменов
Лэнс Палмер
ММА
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