Боец ACA Альберт Туменов: «Биберт должен уверенно пройти Палмера»

Сегодня, 10:16
Боец ACA Альберт Туменов поделился ожиданиями от поединка своего двоюродного брата Биберта Туменова против американца Лэнса Палмера.
«У Палмера хороший бэкграунд. Он выиграл два сезона PFL с миллионом долларов. У этого человека есть хороший опыт. Мы не будем недооценивать его. Конечно, он проиграл три из четырех последних боя. Но я думаю, что он набрал в мотивации. Хочет выступать и показать себя против молодого бойца. Мы со своей стороны относимся серьезно к сопернику. Посмотрим, что он сможет доказать. Никакой недооценки нет. Но я думаю, что Биберт должен проходить его уверенно», — цитирует Альберта Туменова Metaratings.ru.
Поединок между бойцами пройдет 2 сентября на турнире АСА 162. На счету Биберта Туменова 12 побед и 2 поражения. В активе Палмера 23 победы и 6 поражений.