Багаутинов считает Гасанова фаворитом в бою с Туменовым

Экс-боец UFC Али Багаутинов поделился мнением о бое между Магомедрасулом Гасановым и Альбертом Туменовым.

«Гасанов очень серьезный боец, ему давно пора в UFC. Он и в ударке неплохой, и борется хорошо. Есть бойцы, которые застаиваются где-то. Чтобы расти, нужно пробовать себя в лучшей лиге мира. Туменов — непростой боец, дрался в UFC. Альберт хорошо защищается от борьбы. Но 65 на 35 в пользу Магомедрасула Гасанова», — цитирует Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

29-летний Гасанов провел за карьеру 22 боя, одержал 20 побед при 2 поражениях.