Американец Палмер провалил взвешивание и отдаст 30 процентов гонорара Туменову

Американец Лэнс Палмер не сделал вес перед четвертьфинальным боем Гран-при ACA 162 против Биберта Туменова.

«На утреннем взвешивании Палмер не уложился в лимит весовой категории, показав лишние 850 граммов», — сообщил президент ACA Алексей Яценко. — Также неудачными оказались все попытки уложиться в лимит полулегкой весовой категории участников еще одного четвертьфинального поединка Гран-при в наилегчайшем весе: Азамат Керефов превысил лимит на 1,7 кг, его соперник Осимхон Рахмонов — на 850 граммов".

Яценко отметил, что эти бои состоятся, но Палмер будет оштрафован на 30 процентов от гонорара в пользу соперника, а Керефов — на 50 процентов.

«Мы сохранили эти бои, но в соответствии с системой штрафов ACA, Лэнс будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника. Рахмонов — на 30%, Керефов — на 50%. Мы вынесли строгое предупреждения всем участникам Гран-при. Тот, кто выходит в следующий круг «восьмерки», в случае перевеса может быть отстранен от участия в Гран-при», — сказал президент ACA.